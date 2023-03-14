От копии Мэрилин Монро американцы разбегаются в ужасе: причина лишь в одном
Знаменитость не прочь оставаться городской сумасшедшей.
Жасмин Чизуэлл известна тем, что готова на все, чтобы стать второй Мэрилин Монро. До нее многие уже примеряли образ культовой блондинки, поэтому блогер пошла еще дальше и сделала то, о чем другим остается только мечтать.
Уроженка Шотландии переехала в США и купила дом, в котором актриса когда-то жила вместе с баскетболистом Джо Ди Маджо. Блогер верит, что душа голливудской дивы до сих пор обитает в этом особняке. В качестве доказательства Чизуэлл приводит тот факт, что она и ее гости часто слышат посторонние звуки и шаги.
Несмотря на то, что в Сети на Жасмин подписано более 15 миллионов человек, американцы, встречающие ее в реальной жизни, разбегаются в ужасе. Многим не по нраву винтажный стиль в одежде, который предпочитает Чизуэлл. Сегодня кружевные бюстье, корсеты и атласные сорочки, в которых блогер нередко появляется в общественных местах, выглядят довольно странно. Как бы там ни было, изменять своему стилю и любви к 1950-м яркая блондинка, которую давно окрестили городской сумасшедшей, не намерена.