От копии Мэрилин Монро американцы разбегаются в ужасе: причина лишь в одном

Жасмин Чизуэлл известна тем, что готова на все, чтобы стать второй Мэрилин Монро. До нее многие уже примеряли образ культовой блондинки, поэтому блогер пошла еще дальше и сделала то, о чем другим остается только мечтать.

Уроженка Шотландии переехала в США и купила дом, в котором актриса когда-то жила вместе с баскетболистом Джо Ди Маджо. Блогер верит, что душа голливудской дивы до сих пор обитает в этом особняке. В качестве доказательства Чизуэлл приводит тот факт, что она и ее гости часто слышат посторонние звуки и шаги.

Несмотря на то, что в Сети на Жасмин подписано более 15 миллионов человек, американцы, встречающие ее в реальной жизни, разбегаются в ужасе. Многим не по нраву винтажный стиль в одежде, который предпочитает Чизуэлл. Сегодня кружевные бюстье, корсеты и атласные сорочки, в которых блогер нередко появляется в общественных местах, выглядят довольно странно. Как бы там ни было, изменять своему стилю и любви к 1950-м яркая блондинка, которую давно окрестили городской сумасшедшей, не намерена.