От коллекции Джонни Деппа вас бросит в дрожь: а все так безобидно начиналось

У звезд, как и у обычных людей, есть свои слабости и интересы. Какие-то из них можно считать милыми, но это точно не относится к хобби Джонни Деппа. Дело в том, что актер является заядлым коллекционером жутковатых предметов.

Все началось с довольно безобидных вещей, когда Джонни собирал кукол Барби. Интерес к ним у актера проснулся после рождения дочери Лили-Роуз. Депп устраивал для девочки целые кукольные представления и шоу. Когда дочь выросла, актер не смог расстаться с коллекцией Барби.

Позднее Джонни стал собирать шляпы, чем вызывал раздражение экс-супруги Ванессы Паради. Но это его не остановило. Однажды артист даже выкупил головной убор у бездомного за огромные деньги.

А вскоре коллекция Деппа пополнилась жутковатыми вещами: рисунками психопатов, насекомыми, летучими мышами и скелетами животных. Кроме того, актер собирал фигурки клоунов, которых он боится с детства. Так он пытался избавиться от своей фобии. Эти мрачные коллекции Деппа оценит человек только с очень крепкими нервами.