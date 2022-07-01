От Кейт Миддлтон не отстает: Меган Маркл объявила о важном решении

Меган Маркл рассказала, что планировала завести с принцем Гарри троих детей. Как оказалось, беременность герцогини закончилась выкидышем.

Впервые знаменитость стала мамой в 2019 году, родив сына Арчи. Спустя же два года на свет появилась дочь Лилибет, которая не так давно впервые встретилась со своей прабабушкой. Как рассказывает Vogue , герцоги Сассекские никогда не планировали ограничиваться двумя наследниками и мечтают о троих детях, но предыдущая беременность герцогини кончилась выкидышем. Но, по словам Меган Маркл, из-за несчастного случая она не отказалась от своей мечты и все также рассчитывает однажды вновь стать мамой.

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Как отметили поклонники, герцогиня решила пойти по стопам Кейт Миддлтон. Дело в том, что супруга принца Уильяма воспитывает троих наследников: Джорджа, Шарлотту и Луи. И Меган Маркл, по мнению фанатов, мечтает повторить ее судьбу.