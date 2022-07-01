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От Кейт Миддлтон не отстает: Меган Маркл объявила о важном решении

1 июля 2022 16:55
От Кейт Миддлтон не отстает: Меган Маркл объявила о важном решении

Избранница наследника престола удивила фанатов своей честностью.

Меган Маркл рассказала, что планировала завести с принцем Гарри троих детей. Как оказалось, беременность герцогини закончилась выкидышем.

Впервые знаменитость стала мамой в 2019 году, родив сына Арчи. Спустя же два года на свет появилась дочь Лилибет, которая не так давно впервые встретилась со своей прабабушкой. Как рассказывает Vogue, герцоги Сассекские никогда не планировали ограничиваться двумя наследниками и мечтают о троих детях, но предыдущая беременность герцогини кончилась выкидышем. Но, по словам Меган Маркл, из-за несчастного случая она не отказалась от своей мечты и все также рассчитывает однажды вновь стать мамой.

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Как отметили поклонники, герцогиня решила пойти по стопам Кейт Миддлтон. Дело в том, что супруга принца Уильяма воспитывает троих наследников: Джорджа, Шарлотту и Луи. И Меган Маркл, по мнению фанатов, мечтает повторить ее судьбу.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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