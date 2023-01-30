От каких женщин мужчины теряют голову: ни одной россиянке это не понравится
Ответ на вопрос дал отечественный кинематограф.
Если внимательно смотреть кино, то можно найти ответы на многие вопросы. Зачастую проекты касаются такой вечно актуальной темы, как взаимоотношения полов, и ясно дают понять, какие женщины пользуются особенной популярностью у мужчин.
Как оказалось, подавляющее большинство главных героинь современного российского кино похожи между собой. Все они заставляют мужчин падать к своим ногам, но при этом их поведение скорее отталкивает, нежели располагает к приятному общению.
«Собирательный образ — смурная девка, неохотно цедящая слова сквозь зубы. Мужики на „отвали“ голову теряют, ждут у подъездов и закидывают цветами», — пишет Telegram-канал «Антиглянец». В качестве примера автор привел героиню Оксаны Акиньшиной в сериале «Контейнер», Елену Подкаминскую в «Ева, рожай», а также Александру Бортич в «Обычной женщине».