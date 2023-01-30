От каких женщин мужчины теряют голову: ни одной россиянке это не понравится

Если внимательно смотреть кино, то можно найти ответы на многие вопросы. Зачастую проекты касаются такой вечно актуальной темы, как взаимоотношения полов, и ясно дают понять, какие женщины пользуются особенной популярностью у мужчин.

Как оказалось, подавляющее большинство главных героинь современного российского кино похожи между собой. Все они заставляют мужчин падать к своим ногам, но при этом их поведение скорее отталкивает, нежели располагает к приятному общению.

«Собирательный образ — смурная девка, неохотно цедящая слова сквозь зубы. Мужики на „отвали“ голову теряют, ждут у подъездов и закидывают цветами», — пишет Telegram-канал «Антиглянец ». В качестве примера автор привел героиню Оксаны Акиньшиной в сериале «Контейнер», Елену Подкаминскую в «Ева, рожай», а также Александру Бортич в «Обычной женщине».