От изумления челюсть отпадет: как сейчас выглядит похудевшая на 50 кг юморная блондинка из голливудских фильмов

Ребел Уилсон с первых ролей запомнилась зрителям как обаятельная толстушка из комедийных фильмов. Поклонники видели ее в сериале «Правила совместной жизни», в комедии «Чего ждать, когда ждешь ребенка» и, например, в «Холостячках». Многие фанаты были уверены, что популярность Ребел связана не только с ее талантом, но и с запоминающейся внешностью. Однако несколько лет назад знаменитость решила полностью изменить свою жизнь.

Уилсон, вес которой достигал 130 килограммов, решила заняться собственным здоровьем. Сначала она посетила специальную клинику, где врачи составили ей план питания. Благодаря такой диете артистка сбросила за две недели семь килограммов и после лишь продолжила совершенствоваться.

В итоге ей удалось избавиться от 50 килограммов и полностью преобразиться. Переменами Уилсон хвасталась в социальных сетях, где собирала сотни комплиментов от поклонников со всего мира. Фанаты признаются: Ребел поразила их своей целеустремленностью и силой воли, которая позволила ей превратиться в другого человека.