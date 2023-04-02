От Гунько ничего не осталось: ахнете, увидев рядового из сериала «Солдаты» сейчас (фото)

Рядовой Георгий Гунько стал настоящей звездой сериала «Солдаты», пройдя на глазах зрителей путь до старшего сержанта МЧС. Поклонники с восторгом отнеслись к игре Антона Эльдарова, который после завершения сериала продолжил покорять шоу-бизнес.

Так, артист в 2011 году перекочевал в другой популярный проект — в медицинскую драму «Склифосовский», служил в независимом театре «Ателье» и на других сценах, а также играл в нескольких музыкальных группах. Помимо этого, Эльдаров занимается дубляжом иностранных фильмов: именно его голосом говорят герои мультипликации «Пес-самурай и город кошек», фильма «Белый слон» и, например, триллера «Бандит».

Преданные поклонники продолжают следить за жизнью кумира. Как отмечают фанаты, за прошедшие годы Эльдаров превратился в другого человека. Он носит густую щетину, выглядит значительно мужественнее и, судя по фигуре, регулярно посещает тренажерный зал. Гунько же в нем можно узнать только по задорному взгляду, который артисту удалось сохранить.