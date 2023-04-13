От фото до и после вы будете в шоке: как Гришковец изменился за 10 лет

Евгений Гришковец прославился как музыкант, писатель и артист. В течение многих лет он не перестает выпускать новые произведения, а картина «Сатисфакция», снятая по его сценарию, стала одним из самых просматриваемых фильмов 2011 года.

Как отмечают многочисленные поклонники по всей стране, Гришковец за годы творчества не потерял актуальности. За его спектаклями по-прежнему интересно следить, а его произведения издаются все большими тиражами, привлекая внимания публики.

При этом на внешности знаменитости прошедшие годы сказались весьма сильно. С выхода «Сатисфакции» Гришковец заметно поправился, на его лице стали заметны возрастные изменения, из-за чего он выглядит намного старше своих лет. Фанаты не скрывают, что подобные перемены не оставляют их равнодушными, ведь драматург в этом году отметил лишь 56-летие.