От Евангелисты до Волочковой: 20 звезд, которые заметно подурнели с возрастом

Ни косметологи, ни пластика, ни идеально здоровый образ жизни не способны остановить неизбежное старение, и эти 20 звезд проверили это на собственном (очень горьком) опыте.

Лара Флинн Бойл – 48 лет

Некогда «муза» Дэвида Линча и звезда культового «Твин Пикс», Лара Флинн Бойл не смогла просто так смириться с тем, что с возрастом ее естественная красота начала увядать – актриса увеличила губы, начала регулярно вкалывать филлеры и, по слухам, решилась на пластику. В результате теперь Лара вообще не похожа на свои фотографии 15-20-летней давности и выглядит так, как будто это совсем другой человек.

Мег Райан – 57 лет

Еще одна жертва пластики: звезда культовых романтических комедий не могла просто так смириться с тем, что статус вечно молодой и обаятельной звезды ромкомов с годами от неё ушёл – и сделала несколько пластических операций, которые, как мы видим, оказались не такими удачными.

Мелани Гриффит – 61 год

Ещё одна актриса, внешность которой с годами претерпела значительные изменения не в лучшую сторону – опять-таки из-за не самой удачной пластики. На всевозможные косметологические процедуры и другие методы борьбы с неизбежным старением Гриффит решилась, по слухам, во многом из-за расставания с Антонио Бандерасом. Уход мужа логично нанёс весьма серьезный удар по самооценке Гриффит, после чего она, по слухам, решилась на целую серию омолаживающих процедур и услуги пластических хирургов.

Винс Вон – 48 лет

Мэттью Перри – 49 лет

Джек Николсон – 81 год

Линда Евангелиста – 53 года

Канадская супермодель, которая когда-то гордо заявляла, что меньше чем за 10 000 долларов даже не встанет с кровати, сегодня непохожа даже на саму себя и выглядит намного старше своих лет. На самом деле Евангелисте не так уж и много, 53 года, и в этом возрасте Холли Берри, например, выглядит просто потрясающе. Сталь удивительное преображение супермодели же связано с болезнями.

Анастасия Волочкова – 43 года

Пожалуй, самая известная сегодня в России балерина сейчас может похвастаться не столько сохранившейся внешностью, сколько многочисленными скандальными публикациями в соцсетях – знаменитый «шпагат Волочковой» Анастасия демонстрирует по поводу и без. Впрочем, сама звезда сохранила исключительно оптимистичный взгляд на мир и считает, что «главное – это любить и быть любимым».

Мэрайя Кэри – 48 лет

Мэрайя Кэри уже отметила 48-летие и, Конечно, уже давно не выглядит как в свои 20 – неудивительно, если учесть, что вот уже много лет Кэри упорно борется с лишними килограммами, то объявляя победу в борьбе с лишним весом, то прибегая к отчаянным средствам вроде липосакции и уменьшения желудка.

Дженис Дикинсон – 64 года

Как и Линда Евангелиста, Дженис Дикинсон когда-то была одной из самых известных супермоделей и едва ли не самой знаменитой американской манекенщицей, уверенно обгоняя в борьбе за этот титул даже Синди Кроуфорд. Однако затем Дженис принялась активно бороться с неизбежным старением и изрядно потратилась на пластические операции, которые, к сожалению, старение остановить не смогли, зато значительно ухудшили внешность теперь уже бывшей супермодели.

Кейт Мосс– 45 лет

Да, одна из самых знаменитых супермоделей эпохи девяностых по-прежнему периодически снимается для глянца и модных брендов, однако сегодня на съёмки её приглашают лишь единицы – а всё потому, что бурный и скандальный образ жизни, который супермодель вела в 90-е, теперь начинает очень сильно сказываться на ее внешности.

Карла Бруни – 51 год

Еще одна представительница культового поколения супермоделей 90-х, Карла Бруни давным-давно променяла подиум и съёмки в глянце на статус теперь уже бывшей Первой леди Франции. Возраст – а Карла уже успела отметить полувековой юбилей – безусловно, наложил свой отпечаток на внешность бывшей супермодели, которая в последние годы к тому же предпочитает либо вообще не пользоваться декоративной косметикой, либо ограничивается лишь минимальным макияжем.

Тайра Бэнкс – 45 лет

Если Карла Бруни с годами перешла на минимальный макияж, то вот её экс-коллега по модельной индустрии Тайра Бэнкс, наоборот, с годами начала макияжем злоупотреблять – очевидно, рассчитывая таким образом замаскировать признаки неизбежного старения. Как мы видим на этом фото, получается у Тайры не слишком хорошо.

Донателла Версаче – 63 года

Голди Хоун – 73 года

Кэтлин Тёрнер – 64 года

Ну и в качестве своеобразного «бонуса» – звезды, которые сейчас в свои 30+ выглядят в каком-то смысле даже хуже и старше, чем другие героини и герои нашей подборки:

Линдси Лохан – 32 года

Джессика Симпсон – 38 лет