От этой истории сердце сжимается: как погибли все любимые мужчины Мамы Веры из «Девчат»

Роль самой возрастной соседки Тоси в легендарной картине стала самой заметной для актрисы Нины Меньшиковой. Свою карьеру она принесла в жертву семейному счастью, но судьба не оценила ее самоотверженный шаг.

Студенткой она влюбилась в первого красавца ВГИКа — будущего режиссера Станислава Ростоцкого. С ним она познакомилась на кинопробах к его дипломной картине «Пути-дороги». Тогда группа снимала в деревне и искала повариху, которая могла бы помочь накормить коллектив.

Нина влюбилась в открытого и искреннего мужчину. Они расписались и родили сына Андрея, который пошел по стопам родителей, став не только актером, но и каскадером. Но со временем муж начал изменять актрисе, а она терпела его неверность. Как и ее героиня в «Девчатах».

Минуло без малого 40 лет с выхода «Девчат», и ее супруга не стало — он разбился на трассе по дороге из Высоцка в Выборг. Туда он ехал для участия в жюри на одном кинофестивале. У режиссера случился сердечный приступ, а скорая приехала без дефибриллятора — из-за этого спасти мужа Меньшиковой не удалось. Через год, в 2002-м, погиб ее сын. Андрей сорвался с 30-метровой скалы у сочинского водопада Девичьи слезы — там он выбирал место для съемок своего фильма. Актриса пережила своих мужчин всего на несколько лет и скончалась в 2007 году.