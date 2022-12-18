От этого сюжетного хода в «Друзьях» многие закатывали глаза: дикий вымысел оказался правдой

Многие телесериалы грешат неправдоподобными моментами и поворотами. Но если в некоторых из них разобраться чуть подробнее, то все встанет на свои места.

Так, зрители раскритиковали создателей «Друзей», поселивших небогатую Монику в роскошные апартаменты в Нью-Йорке. Очевидно, что в этом городе не самое доступное жилье, и даже в 90-е аренда за такую квартиру доходила до космических цифр. Моника долго жила вместе с Рэйчел, которая работала обыкновенной официанткой. А позднее героиня Кортни Кокс вместе с Чендлером вообще стали безработными. Так как этой честной компании удавалось платить ежемесячную аренду около 2,5 тысяч долларов за апартаменты?

Ответ прост. Дело в том, что Моника получила жилье от бабушки, и для нее как для наследницы аренда составляла 200 долларов в месяц. Как пишет издание Looper , размер выплат за эти апартаменты не менялся аж с 40-х годов. Поэтому Моника и друзья могли спокойно жить в этой прекрасной квартире и не думать о баснословных счетах.