От этого русского сериала в восторге вся планета: сложно поверить, но факт

За показ этого российского шедевра боролся не один зарубежный стриминговый сервис. Но победил Netflix, заплатив рекордные полтора миллиона долларов за приобретение прав. Создатели совершенно точно подгадали и сюжет, и концепцию, и время выпуска, когда звезды сошлись так, что шанса на провал попросту не было.

Речь идет о сериале «Эпидемия» с Александром Робаком в главной роли. Проект оказался одним из самых успешных в истории Netflix, он вошел в пятерку. А сюжет и сценарий высоко оценил сам Стивен Кинг. Точнее, он назвал сериал неплохим. Однако всем известно, как строг в критике писатель.

Кстати, бюджет «Эпидемии» по американским меркам непозволительно скромен — 30 миллионов рублей. Однако шоураннерам повезло: проект увидел свет во время пандемии коронавируса и попросту не мог «не зайти» зрителям во всем мире.

Сериал повествует о зародившемся в Москве смертельном вирусе, от которого герои спасаются в Карелии. Схожий с ситуацией на планете несколько лет назад сюжет зацепил с первых минут и помог ленте с легкостью взойти на телевизионный олимп.