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Киноафиша Статьи От этого русского сериала в восторге вся планета: сложно поверить, но факт

От этого русского сериала в восторге вся планета: сложно поверить, но факт

10 ноября 2023 14:30
От этого русского сериала в восторге вся планета: сложно поверить, но факт

Удалось прогреметь на весь мир.

За показ этого российского шедевра боролся не один зарубежный стриминговый сервис. Но победил Netflix, заплатив рекордные полтора миллиона долларов за приобретение прав. Создатели совершенно точно подгадали и сюжет, и концепцию, и время выпуска, когда звезды сошлись так, что шанса на провал попросту не было.

Речь идет о сериале «Эпидемия» с Александром Робаком в главной роли. Проект оказался одним из самых успешных в истории Netflix, он вошел в пятерку. А сюжет и сценарий высоко оценил сам Стивен Кинг. Точнее, он назвал сериал неплохим. Однако всем известно, как строг в критике писатель.

Кстати, бюджет «Эпидемии» по американским меркам непозволительно скромен — 30 миллионов рублей. Однако шоураннерам повезло: проект увидел свет во время пандемии коронавируса и попросту не мог «не зайти» зрителям во всем мире.

Сериал повествует о зародившемся в Москве смертельном вирусе, от которого герои спасаются в Карелии. Схожий с ситуацией на планете несколько лет назад сюжет зацепил с первых минут и помог ленте с легкостью взойти на телевизионный олимп.

Фото: Кадр из сериала «Эпидемия» (2019)
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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