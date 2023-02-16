От этого француза сходят с ума первые красавицы мира: что они в нем нашли? (фото)

Часто бывает так, что на абсолютно неприметного мужчину вешаются роскошные красавицы. Это относится и к звездам мировой величины. Так, французский актер Венсан Кассель покорил сердца двух прекрасных женщин — Моники Беллуччи и Тины Кунаки.

Самого артиста нельзя назвать привлекательным. У Касселя длинный нос, худощавое лицо и мешки под глазами. Но чего ему не занимать, так это уникальной харизмы и уверенности в себе. Кроме того, Венсан всегда был галантным кавалером и щедрым мужем.

Его отношения с Беллуччи начались после их страстного экранного поцелуя. Венсан пригласил неприступную актрису на свидание и, к своему удивлению, получил согласие. Их роман привел к многолетнему браку, однако все эти годы упорно ходили слухи об изменах Касселя. Моника не обращала внимания на эти россказни и утверждала, что Венсан «только ее».

Однако в 2013 году чета распалась, а спустя пять лет Кассель женился на модели Тине Кунаки. Избранница оказалась моложе актера на 31 год! Пока в их семье царит идиллия. Молодая жена в восторге от этих отношений и купается в любви Касселя, который не скрывает своих чувств. Он дарит ей роскошные подарки и выполняет все прихоти жены.