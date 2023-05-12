От этого фильма ужасов мурашки по коже: в СССР о случившемся предпочитали молчать

Зловещие городские легенды уже давно стали основой для фильмов ужасов. Одна из таких историй легла в сценарий картины «Чудо», где снялся Сергей Маковецкий.

Сюжет основан на реальных событиях, произошедших в СССР в Куйбышеве. Сама история носит название «Стояние Зои». В тот день в одной из квартир полным ходом шло празднование. Молодежь организовала новогоднюю вечеринку и беззаботно проводила время за танцами. Но гостья по имени Зоя Карнаухова не присоединилась к остальным.

Девушка ждала своего приятеля Николая, который обещал прийти на праздник, но свое слово не сдержал. Тогда Зоя схватила икону Николая Чудотворца и начала с ней танцевать. И внезапно девушка окаменела. Икону у Зои смог отобрать только монах Серафим. Он же и предсказал, что девушка так простоит еще 128 дней до самой Пасхи.

Чиновники так и не смогли объяснить случившееся. В эпоху СССР население придерживалось атеизма, поэтому о подобных чудесах предпочли умолчать. История вдохновила режиссера Александра Прошкина на создание фильма «Чудо». Мрачную мистическую картину высоко оценили даже за рубежом.