От этих слов сердце щемит: что сказал перед смертью звезда «Форсажа» Пол Уокер

Пол Уокер скончался в автомобильной аварии осенью 2013 года. Артист вместе со своим приятелем Роджером Родасом разбились на автомобиле Porsche Carrera GT, когда возвращались с благотворительного мероприятия. Трагедия стала большим шоком для поклонников артиста, однако мало кто из фанатов знал, какими были последние слова знаменитости перед смертью.

Дело в том, что именно гости фонда Reach Out Worldwide были последними людьми, которые видели артиста живым. И перед тем, как уехать вместе с Родасом, Уокер общался с Джимом Торпом, который также присутствовал на встрече. Звезда «Форсажа», как признался сам Торп, пообещал ему, что совсем скоро они увидятся вновь, ведь он отлучается ненадолго.

«Мы вернемся через пять минут», — заявил Уокер перед смертью.

Однако спустя несколько часов в СМИ появилась информация, что артист не справился с управлением, врезался в дерево и мгновенно скончался на месте ДТП.