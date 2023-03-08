От этих слов Мэрилин Монро прослезится каждая: вам тоже стоит их услышать

Мэрилин Монро вошла в историю как самая сексапильная блондинка всех времен и народов. Однако за ее роскошной внешностью никто не хотел видеть глубокую и чувственную натуру, наделенную интеллектом.

Кинодива оставила после себя огромное наследие, и речь не только о ее состоянии и кинообразах. Актриса часто делилась своими мудрыми мыслями, которые актуальны и по сей день. Монро отлично разбиралась в хитросплетениях женской души и знала, как найти правильные слова, чтобы поддержать любую девушку. Мэрилин призывала пышек не стесняться своей фигуры и не расстраиваться из-за колких замечаний в своей адрес: «Все девушки, которые называют себя толстыми, потому что не носят нулевой размер, вы красивы, это общество уродливо».

Монро была убеждена, что каждой девочке с раннего детства надо говорить, что она красива, даже если это не является правдой. Актриса сетовала, что она никогда не слышала таких подбадривающих слов от родной матери. Вероятно, по этой причине Мэрилин всеми силами пыталась доказать себе и миру, что она достойна внимания и признания.