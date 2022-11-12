От естественной певицы не осталось и следа: Михальчик из «Фабрики звезд» перекроила себя до неузнаваемости

Юлия Михальчик прославилась благодаря участию в «Фабрике звезд-3», где заняла третье место. Хиты «Питер», «Птица», «Голоса», «Ветер» прославили певицу на всю страну, но сейчас о 37-летней Михальчик почти не слышно, изменилась артистка и внешне.

У Михальчик трудный путь.

Еще на «Фабрике» певица стала набирать вес, о чей ей неоднократно сообщали недоброжелатели – и тогда исполнительница села на жесткую диету, и ее вес упал до критических 40 килограммов. Позже Юлии Михальчик пришлось долго бороться с последствиями анорексии.

Сейчас артистка оставила болезнь в прошлом и вернулась к нормальному весу. Михальчик преобразилась: увеличила губы, стала подбирать более яркий макияж. Пусть красота певицы уже не такая естественная, как в молодости, но выглядит артистка прекрасно.