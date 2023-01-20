От его внешности сходили с ума: каким был сын Сталлоне накануне гибели (фото)

Сэйдж Сталлоне был старшим сыном легендарного актера Сильвестра Сталлоне. Его матерью стала первая супруга Рокки — Саша Зак. Сэйдж мог достичь невероятных карьерных высот, но, к сожалению, его жизнь оборвалась в 36 лет.

Сталлоне-младший с юности хотел посвятить себя кино. После школы Сэйдж поступил в Университет искусств Северной Каролины. Здесь он изучал тонкости кинематографа. Сэйдж начал актерскую карьеру с фильма «Рокки 5», где в ключевой роли снялся его отец. Отпрыск Сталлоне сыграл сына главного героя Роберта Бальбоа. Видный и привлекательный актер настолько понравился режиссерам картины, что ему предложили роль в продолжении франшизы.

Однако Сэйдж отказался, ведь на тот момент он работал над собственной короткометражкой «Вик». В 1996 году отец и сын Сталлоне снова появились вместе на экране в картине «Дневной свет». После этого Сэйдж решил попробовать себя в качестве продюсера.

Ему прочили головокружительную карьеру, но в 2012 году произошла трагедия. Сэйдж Сталлоне скончался от инфаркта. В последний год своей жизни актер выглядел уставшим и изможденным, а от былой эффектной внешности почти ничего не осталось. Он давно страдал от атеросклероза, который спровоцировал ишемическую болезнь и смертельный приступ.