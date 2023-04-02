От «деревни» ничего не осталось: как сейчас выглядит «Доярка из Хацапетовки»

История о бедной девушке, которая неожиданно встречает своего принца, уже давно стала одним из самых распространённых клише в кинематографе. Однако это вовсе не мешает режиссерам использовать такой сюжет в своих работах.

И в российском кинематографе роль очередной Золушки исполнила Евгения Осипова. В сериале «Доярка из Хацапетовки» она сыграла милую деревенскую простушку, чья жизнь изменилась после встречи с обеспеченным парнем. Несмотря на простой сценарий, проект оказался очень успешным, а главная актриса сразу стала знаменита на всю страну.

И все же со временем она полностью отказалась от своего популярного образа и сменила имидж. Сегодня Евгения выглядит как роковая женщина, а не наивная девушка. У статной красавицы модная короткая стрижка и серьезный пронзительный взгляд. К тому же теперь на ней гармонично смотрятся не легкие платья в цветочек, а элегантные жакеты и изысканные украшения.