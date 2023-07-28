От цензуры страдали даже великие: фильм этого советского режиссера запрещали на 15 лет по странной причине

Кира Муратова известна как одна из самых талантливых постановщиц СССР. Многие ее картины были высоко оценены и критиками, и зрителями, а сама она завоевала множество профессиональных наград. Однако советская власть оценила далеко не все ее работы.

Так, в начале 70-х Муратова представила свою черно-белую драму «Долгие проводы». Сюжет истории разворачивается вокруг матери-одиночки Евгении Васильевны, которая пытается всеми силами переубедить сына Сашу не уезжать из города, потому что в этом случае она останется совершенно одна.

История жизни обычной советской семьи совсем не впечатлила цензоров. Сначала эксперты присылали постановщице сотни правок, заставляя переделывать фильм. А после отправили его на полку. При этом никто так и не объяснил истинных причин запрета.

«Когда их спрашивали: „Почему?!“, а они говорили: „Да вы сами знаете почему“. Это буржуазно, это порочно... Больше ничего!» — вспоминала сама Муратова.

В итоге в архивах картина провела 15 лет. Зрители увидели ее лишь в 1987 году. И если часть поклонников осыпала комплиментами «Долгие проводы», то другие признались, что ожидали большего от фильма, который так старательно пытались запретить.