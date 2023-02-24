От американки мужчины разбегаются в ужасе: все дело в бюсте весом 24 килограмма

Многие мужчины, как известно, любят пышногрудых женщин. Но при виде Челси Чармс и ее форм представители сильного пола буквально разбегаются в ужасе, ведь ее выдающийся бюст выпирает почти на два метра.

Американка от природы обладала пышными формами. Однако этого ей показалось мало, и в возрасте 20 лет Челси решила вставить импланты и стать обладательницей самого внушительного бюста в мире.

Ей вживили уникальные экземпляры, которые впитывают жидкость со всего организма. С тех пор грудь Чармс продолжает расти и увеличиваться в размерах. Сегодня обхват ее бюста составляет 165 сантиметров, а его вес достиг 24 килограммов.

Однако у этой операции есть множество побочек. Челси постоянно приходиться посещать врачей и откачивать жидкость. До сих пор специалисты не могут точно сказать, к каким последствиям все это приведет.

В обычной жизни Чармс тоже испытывает немало неудобств из-за своей огромной груди. У нее постоянно болит спина, и девушка не может нормально уснуть, потому что бюст мешает комфорту.

Однако отказываться от имплантов Челси не собирается. Американка рада, что благодаря своей феноменальной груди она стала знаменита на весь мир.