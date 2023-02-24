Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи От американки мужчины разбегаются в ужасе: все дело в бюсте весом 24 килограмма

От американки мужчины разбегаются в ужасе: все дело в бюсте весом 24 килограмма

24 февраля 2023 13:30
От американки мужчины разбегаются в ужасе: все дело в бюсте весом 24 килограмма

Останавливаться на достигнутом не собирается.

Многие мужчины, как известно, любят пышногрудых женщин. Но при виде Челси Чармс и ее форм представители сильного пола буквально разбегаются в ужасе, ведь ее выдающийся бюст выпирает почти на два метра.

Американка от природы обладала пышными формами. Однако этого ей показалось мало, и в возрасте 20 лет Челси решила вставить импланты и стать обладательницей самого внушительного бюста в мире.

Ей вживили уникальные экземпляры, которые впитывают жидкость со всего организма. С тех пор грудь Чармс продолжает расти и увеличиваться в размерах. Сегодня обхват ее бюста составляет 165 сантиметров, а его вес достиг 24 килограммов.

От американки мужчины разбегаются в ужасе: все дело в бюсте весом 24 килограмма

Однако у этой операции есть множество побочек. Челси постоянно приходиться посещать врачей и откачивать жидкость. До сих пор специалисты не могут точно сказать, к каким последствиям все это приведет.

В обычной жизни Чармс тоже испытывает немало неудобств из-за своей огромной груди. У нее постоянно болит спина, и девушка не может нормально уснуть, потому что бюст мешает комфорту.

Однако отказываться от имплантов Челси не собирается. Американка рада, что благодаря своей феноменальной груди она стала знаменита на весь мир.

Фото: Кадр из программы
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
5 комментариев
Related video