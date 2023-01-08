От актеров держалась подальше: три мужа Аллы Суриковой вас несказанно удивят

Алла Сурикова нашла счастье в личной жизни далеко не сразу. Режиссер трижды выходила замуж, но при этом ни один из ее избранников не был актером.

Первым мужем знаменитости стал врач Вадим Суриков. С ним сценарист познакомилась, когда работала на авиазаводе. Именно в этом браке звезда обзавелась единственной дочерью — Кирой.В 1968 году супруги развелись, сохранив при этом дружеские отношения.

Второй муж Суриковой — звукооператор Евгений. Эта связь стала для режиссера самой несчастливой. Она призналась, что практически не жила с супругом, который повел ее в ЗАГС только потому, что «время было такое» и «нужно было на ком-то жениться».

Третьим же супругом Аллы Ильиничны стал видеоинженер Александр Поташников, в которого она влюбилась с первого взгляда. Сурикова призналась, что, увидев его впервые, подумала, что он богатый грузин.