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От 68-летней матери не отличить: дочь Успенской вызвала оторопь россиян

6 июля 2022 10:00
От 68-летней матери не отличить: дочь Успенской вызвала оторопь россиян

Пользователи Сети активно обсуждают новые публикации знаменитости.

Татьяна Плаксина шокировала фанатов откровенными снимками с отдыха. Соответствующей записью дочь Успенской поделилась в своих социальных сетях.

Вот уже несколько дней Плаксина в компании своей прославленной матери проводит на курорте. Знаменитости предпочитают не рассказывать, где именно остановились, но регулярно публикуют записи с отдыха. Например, не так давно Плаксина показала серию видео, на которых позирует в пикантном купальнике с книжкой. Как обратили внимание пользователи Сети, Татьяна в записях решила не скрывать собственные татуировки, что некоторым показалось странным. По мнению фанатов, она давно могла свести рисунки с кожи, а не выставлять их на всеобщее обозрение.

От 68-летней матери не отличить: дочь Успенской вызвала оторопь россиян

Также подписчики отметили, что знаменитость все больше и больше становится похожа на собственную мать. Как уверены поклонники, Плаксину уже с трудом можно отличить от Успенской.

«Ну вылитая мама, один в один», «Одно лицо с Успенской», — уверены фанаты.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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