От 68-летней матери не отличить: дочь Успенской вызвала оторопь россиян

Татьяна Плаксина шокировала фанатов откровенными снимками с отдыха. Соответствующей записью дочь Успенской поделилась в своих социальных сетях.

Вот уже несколько дней Плаксина в компании своей прославленной матери проводит на курорте. Знаменитости предпочитают не рассказывать, где именно остановились, но регулярно публикуют записи с отдыха. Например, не так давно Плаксина показала серию видео, на которых позирует в пикантном купальнике с книжкой. Как обратили внимание пользователи Сети, Татьяна в записях решила не скрывать собственные татуировки, что некоторым показалось странным. По мнению фанатов, она давно могла свести рисунки с кожи, а не выставлять их на всеобщее обозрение.

Также подписчики отметили, что знаменитость все больше и больше становится похожа на собственную мать. Как уверены поклонники, Плаксину уже с трудом можно отличить от Успенской.