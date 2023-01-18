От 17-летней американки вас бросит в дрожь: какой стала дочь покойного Хита Леджера (фото)

Единственной дочери Хита Леджера Матильде долгое время удавалось скрываться от папарацци и журналистов. Однако недавно в Сеть утекла информация о том, как живет наследница ныне покойного актера.

Леджер скончался в 2008-м, когда его дочери было всего два года. Матильда совсем не помнит своего отца. Тем не менее она стала полной его копией. От вида 17-летней американки интернет-пользователей бросает в дрожь — многие отмечают ее поразительное сходство с родителем.

Между тем родные Матильды говорят о том, что она похожа на отца не только внешне. Например, дочь Леджера унаследовала его любовь к игре в шахматы — ей даже прочат карьеру гроссмейстера.

Дедушка Кит Леджер подчеркивает, что у внучки та же харизма и повадки, что были у Хита.