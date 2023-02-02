От 150 000 и выше: сколько получала прислуга, работающая в доме Пугачевой

Алла Пугачева последние годы прожила в огромном особняке вместе со своей семьей. Обслуживание замка предполагает постоянную работу, поэтому артистка регулярно нанимает себе персонал, который помогает ей справляться с хозяйством.

Так, по данным СМИ , в дом Примадонны можно устроиться на несколько должностей. Артистка регулярно нанимает охранников, которые защищают ее не только в особняке, но и во время поездок. И получают они в среднем 200 000 рублей в месяц. Водитель же, который возит исполнительницу и ее близких, зарабатывает 150 000.

Чуть выше оценивает певица труд нянь, которые следят за ее детьми, Гарри и Лизой. По данным СМИ, последнее время у нее работало две няни, каждая из которых получает по 230 000 рублей. А домработница, полностью следящая за хозяйством, каждый месяц получала 120 000. И это, как уверены журналисты, самая низкая ставка среди персонала Пугачевой.