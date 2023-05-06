От 100-килограммовой жены Джеймса Бонда глаз не отвести: убедитесь сами

На роль Джеймса Бонда приглашают самых статных и харизматичных красавцев, которые окружены привлекательными девушками. Кажется, что такие мужчины не играют в кадре, а просто изображают самих себя. Однако в реальности даже они нуждаются в крепких семейных узах.

Так, Пирс Броснан уже на протяжении более чем 20 лет состоит в браке с Кили Шэй Смит. Они познакомились в середине 90-х, когда актер снимался в культовых частях франшизы об «агенте 007». Из всех красавиц он выбрал жгучую брюнетку с аккуратным носиком и острым подбородком. Впрочем, за эти годы женщина сильно изменилась.

Она заметно располнела и стала весить больше 100 килограммов. Но даже с такими пышными объемами Кили удается всегда выглядеть сногсшибательно. Она умело подчеркивает свою грудь и бедра, а ее макияж чаще всего выполнен очень аккуратно. Недавно темноволосая красавица появилась на ковровой дорожке в черном облегающем платье и вновь сразила фотографов наповал. А знаменитый супруг даже не мог отвести от нее свой взгляд.