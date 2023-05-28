Осудили даже бывалые: от выходки Татьяны Васильевой волосы встанут дыбом

За годы актерской карьеры с Татьяной Васильевой случалось многое. Особенно сильно отличилась звезда в Норвегии, куда отправилась на съемки очередного фильма. Этот инцидент произошел несколько лет назад, но артистка до сих пор вспоминает о нем с ужасом.

Звезда экрана устроила пожар в своем гостиничном номере. Артистка уснула, не выключив кипятильник, а когда проснулась, то обнаружила, что стоявший в комнате белый диван сгорел. Знаменитость поспешила рассказать о случившемся администратору: тогда она и подумать не могла, что за эту выходку ее осудят бывалые коллеги.

В шоу «Сегодня вечером» Татьяна Григорьевна отметила, что больше всего ей досталось от Станислава Любшина. Коллега накричал на Васильеву, заявив, что они с другими актерами тоже сожгли диван в Красноярске, после чего незаметно вынесли его из отеля, а сотрудникам заведения сказали, будто на самом деле никакого дивана не было.

Ведущий программы Николай Цискаридзе лишь подтвердил, что в актерской среде действительно не принято сознаваться в порче гостиничного имущества. Вместо этого артисты, применяя весь свой драматический талант, делают вид, словно ничего не случилось.