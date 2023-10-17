Остросюжетная драма: Штефанко из «Лесника» потерял жену и распрощался с родиной

Олег Штефанко начал работать на телевидении и в кино еще в 1980-х. Однако известности ему пришлось дожидаться долго. Лишь главная роль в сериале «Лесник» в 2011 году принесла ему желанную любовь зрителей.

По сюжету его герой после потери жены скрывается от своего внутреннего горя в глухой деревушке. Удивительно, но крах крепкого брака, больше напоминающий остросюжетную драму, Штефанко пришлось пережить и в реальной жизни.

После развала СССР актер остался без работы. Зрители больше не ходили в театры, а потому членам труппы приходилось перебиваться случайными заработками. В 1992 году Штефанко принял решение распрощаться с родиной и эмигрировать в США. С собой он забрал жену и двоих детей.

В Нью-Йорке актер брался за любую работу, получая деньги как официант, таксист, бармен и страховой агент. Параллельно он не забывал о своей профессии, выступал на театральных подмостках и даже снимался в Голливуде.

Однако в 2010-х Штефанко потянуло обратно в Россию. И на этот раз жена не поддержала переезд. 26-летний брак закончился разводом. Впрочем, долго в холостяках брутальный актер не оставался: на родине он встретил вторую супругу Анну.