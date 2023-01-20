Остерегайтесь их: эти знаки Зодиака являются энергетическими вампирами

У них нет клыков, они не прячутся от солнечного света и не боятся запаха чеснока, однако бояться их стоит не меньше, чем кровопийц из старинных легенд. Речь идет об энергетических вампирах - людях, которые с помощью скандалов, конфликтов, разборок подпитываются чужой энергией. Большинство из нас распознают коварного энергопийцу только непосредственно после контакта с ним, когда силы уже на исходе. Однако, утверждают астрологи, угадать, любит ли человек поживиться чужими эмоциями, можно по его знаку зодиака. Эксперты рассказали, от представителей каких созвездий можно ожидать такого подвоха.

Овен

Обаятельные представители огненного знака могут легко и быстро втереться в доверие к кому угодно.Общаться с Овнами поначалу приятно и увлекательно, но ровно до тех пор, пока они не включают внутреннего вампирчика. Чтобы он вдоволь насытился чужой энергией, уроженцы знака способны искусственно устроить скандал и довести собеседника до белого каления.

Иногда Овны занимаются вампиризмом от нечего делать, когда скучают - поэтому с ними нужно постоянно держать ухо востро.

Лев

Еще один огненный знак, который не прочь поживиться чужой энергией - это Лев. Короли зодиака могли бы перефразировать известное высказывание и сделать своим девизом слова “Я вызываю сильные эмоции - следовательно, я существую!”. Чтобы убедиться в собственной значимости и могуществе, Львы готовы намеренно раздражать окружающих, портить им настроение, дразнить. А поскольку этот знак отличается хорошей проницательностью, он всегда знает, на какие точки нужно надавить, чтобы получить желаемую реакцию.

Скорпион

Самый опасный знак в гороскопе обладает темной энергетикой, которая действительно навевает ассоциации с кровопийцами из старинных преданий. Скорпионы - прирожденные манипуляторы, которые могут завладеть человеком, словно тряпичной куклой, лишить его воли и паразитировать на его чувствах и эмоциях продолжительное время.

А уж если тот почувствует неладное и начнет сопротивляться, энергетическому вампиру это только на руку - он любит сильные эмоции.

Водолей

Еще один знак зодиака, который можно отнести к числу энергетических кровопийц - это Водолей. Представители воздушной стихии прибегают к вампиризму, когда находятся в плохом настроении. Они обладают превосходной интуицией и чувствуют, кто без сопротивления подарит свои эмоции, а кто будет упираться.