Оставила после себя свою копию: как выглядит дочь покойной Марины Голуб

Харизматичной и талантливой актрисы Марины Голуб не стало 10 лет назад. Женщина погибла в жуткой автокатастрофе, которая особенно сильно отразилась на дочери знаменитости.

Анастасия Голуб является самым любимым и единственным ребенком артистки. Девушке передалась по наследству колоритная и очень заметная внешность. Одинаковая форма лица, заразительная улыбка и лучезарный взгляд делают дочку настоящей копией мамы. Явное сходство замечают не только близкие родственники, но и посторонние люди.

Кроме красивой внешности младшая Голуб унаследовала и любовь к кинематографу. Но сама Марина не хотела для своего ребенка актерской карьеры. Именно поэтому Анастасия стала продюсером. Она уже успела поработать с Евгением Мироновым, Кириллом Серебренниковым и даже основала свою компанию.

Пусть девушка и не стала артисткой, но она все еще может продолжать дело своей матери и участвовать в съемках новых фильмов.