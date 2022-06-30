Оставила онкобольного не у дел: правда о поступке жены Юдашкина вышла наружу

Валентин Юдашкин пропустил день рождения сына Филиппа Киркорова Мартина. Подробностями ситуации поделилась Ларина Долина в своем Telegram-канале.

Прославленная певица вместе с внучкой стали гостями на 10-летии наследника Киркорова. Долина постаралась снять весь праздник на видео, показывая попутно и всех собравшихся гостей, в числе которых была и Марина Юдашкина. Знаменитость появилась на празднике без своего супруга, чем шокировала присутствующих, которые начали переживать за состояние здоровья модельера.

Как оказалось, Валентин не смог появиться на празднике, так как занят разработкой новой коллекции. По словам его жены, дизайнер хорошо себя чувствует и у поклонников нет повода беспокоиться о нем.

Отметим, что ранее Рустам Солнцев шокировал пользователей Сети, показав Юдашкина во время его показа в парке «Зарядье». По словам шоумена, модельер напугал его, так как едва передвигался по территории в сопровождении своей супруги.