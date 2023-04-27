«Остановись»: Пынзарь из «Дома-2» перестаралась с пластикой и ужаснула народ

Дарья Пынзарь — одна из немногих участниц «Дома-2», которой удалось не только встретить свою любовь, но и построить собственный бизнес. Знаменитость регулярно рассказывает о жизни своей семьи в блогах, однако фанатам интересны далеко не ее успехи и достижения.

Дело в том, что Пынзарь в последние годы увлеклась пластической хирургией. Она регулярно ложится на стол хирургов, стараясь стать моложе и свежее. Однако фанаты уверены, что с каждой процедурой звезда экрана превращается в совершенно другого человека.

В социальных сетях знаменитости они регулярно просят Пынзарь остановиться. По их мнению, в ней уже невозможно узнать девушку, мечтавшую встретить своего избранника на телестройке, и она давно потеряла свою индивидуальность.

«Остановись», «Сколько можно пластики?» — пишут обеспокоенные фанаты.

Пынзарь никак не реагирует на недовольство пользователей Сети. Она оставляет все гневные комментарии без ответа и продолжает рассказывать о своих новых преображениях.