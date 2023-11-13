«Остановилось сердечко»: раздавленная Стриженова сообщила о смерти в семье

Екатерина Стриженова всегда стремится быть радостной и позитивной, несмотря на обстоятельства. У знаменитости плотный съемочный график, так что переживания подождут. Однако недавние события выбили из колеи даже такую «железную леди». Ведущая поделилась с подписчиками ужасной новостью.

Звезда лишилась своего друга и члена семьи. Речь идет о шоколадном шпице, любимце близких Стриженовой. Раздавленная горем артистка пока не может прийти в себя после такой тяжелой потери. Своими эмоциями и переживаниями супруга Александра Стриженова поделилась в социальных сетях.

Знаменитость написала трогательный пост, в котором поведала о своем питомце. По словам ведущей, шпиц отличался тихим нравом и любил всех живых существ. Умер песик совершенно внезапно, как написала ведущая, «остановилось сердечко». Екатерина Стриженова призналась, что ей совестно говорить о питомце, когда каждый день гибнут люди, но она не могла не рассказать о своем горе.