«Останется со мной на всю жизнь»: известный стилист не стал молчать о связи с Фриске

В 2015 году Жанна Фриске трагически скончалась после двух лет упорной борьбы с онкологией. Ее уход был шоком для поклонников и друзей. Как вспоминают близкие артистки, Жанна до самой смерти сохраняла оптимистичный настрой и больше заботилась о других, чем о себе.

Известный стилист Влад Лисовец тоже не стал молчать о связи с Фриске и вспомнил, как она удивила его. В том же 2015 году он находился в глубокой депрессии. В один из дождливых вечеров он добирался домой на машине, когда увидел звонок от Жанны. Певица нашла для него нужные слова и потребовала, чтобы он не грустил. Лисовец был поражен тем, что умирающая звезда искренне беспокоилась о нем.

«Эта история останется со мной на всю жизнь», — заявил он в YouTube-шоу «Света вокруг света».

По его словам, с Жанной он виделся за пару месяцев до ее смерти. Исполнительница попросила стилиста обновить прическу, но призналась, что постричь он ее может на свой вкус, ведь она уже почти ничего не видела. На своем состоянии певица не акцентировала внимание и, наоборот, пыталась рассмешить и отвлечь Влада.