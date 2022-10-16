Остался инвалидом: эту трагедию Польских не может простить себе до сих пор

Жизнь Галины Польских оказалась полна трагедий. Артистка похоронила мужа и мать и нашла смысл в воспитании внука. Знаменитость посвящала все свое время наследнику, но не смогла уберечь его от несчастного случая.

Внук артистки появился на свет в 1992 году. Из-за того, что его мать жила в Бейруте, он провел детство в компании бабушки, с которой очень сблизился. Польских же старалась исполнять большинство желаний наследника, а в 19 лет, когда тот приехал на каникулы в столицу, купила ему мотоцикл.

Первое время Филипп счастливо катался на своем железном коне. Однако со временем друзья начали замечать, что одно из колес транспортного средства неисправно. Филипп же, как и его бабушка, игнорировал эти замечания и не отправлялся в автосервис.

В итоге летом 2011 года случилось непоправимое: внук Польских попал в аварию. Уже в больнице артистка узнала, что молодой водитель находится на операционном столе со множеством переломов. В результате операций Филиппа удалось восстановить, но его ногу пришлось ампутировать.

Как признается сама артистка, она считает себя виноватой в случившемся. Именно она пошла на поводу у внука и купила ему опасный мотоцикл, сделавший его инвалидом.