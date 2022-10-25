Остался бездомным в один миг: судьбе мальчика из «Трудного ребенка» не позавидуешь

Майкл Оливер стал известен благодаря роли хулигана Джуниора в серии фильмов «Трудный ребенок». Зрители мгновенно влюбились в юного артиста, а критики были уверены, что харизматичный ребенок построит яркую кинокарьеру. Однако судьба Оливера сложилась совсем иначе.

Дело в том, что менеджером актера была его мать. И на съемках «Трудного ребенка 2» она решила заработать как можно больше денег, поэтому потребовала увеличить гонорар ее сына с 80 до 500 тысяч долларов.

Продюсеры пошли на такой шаг, однако после выхода фильма на экраны нашли возможность отсудить у Оливеров эти деньги. В итоге семье артиста пришлось расстаться со всеми сбережениями и даже жильем и в течение нескольких лет жить у друзей.

В это время разрушилась и карьера Оливера. Последний фильм, в котором он принял участие, стал «Диллинджер и Капоне», вышедший в 1995 году. После этого звезда экрана уже не участвовал ни в каких проектах, а свою жизнь связал с совершенно другой профессией. Как пишут СМИ, он стал работать техником у групп Nural и The Samples, а шесть лет назад женился на своей давней подруге Манголии и стал примерным семьянином.