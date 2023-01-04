Остались кожа да кости: сексуальную блондинку из «Кухни» больше не узнать (фото)

Ирина Темичева стала широко известна благодаря роли в сериале «Кухня». Актриса сыграла сексуальную блондинку Еву, чьи формы не давали покоя зрителям. Но сейчас Ирина сильно изменилась. Из-за напряженной работы над новым проектом она похудела до 43 килограммов. На съемках у нее даже произошел голодный обморок, а приехавшие медики обнаружили низкий уровень сахара в крови.

По словам Темичевой, она всегда придерживалась вегетарианской диеты, но в последнее время иногда забывает днем перекусить. Голодовками ее не испугать, ведь актриса часто устраивает разгрузочные дни. Однако в погоне за стройностью она добилась обратного эффекта. Ее снимки в соцсетях теперь только пугают фолловеров — от привлекательной девушки остались кожа да кости.