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Киноафиша Статьи Остались кожа да кости: сексуальную блондинку из «Кухни» больше не узнать (фото)

Остались кожа да кости: сексуальную блондинку из «Кухни» больше не узнать (фото)

4 января 2023 12:30
Остались кожа да кости: сексуальную блондинку из «Кухни» больше не узнать (фото)

Ирина Темичева довела себя до истощения.

Ирина Темичева стала широко известна благодаря роли в сериале «Кухня». Актриса сыграла сексуальную блондинку Еву, чьи формы не давали покоя зрителям. Но сейчас Ирина сильно изменилась. Из-за напряженной работы над новым проектом она похудела до 43 килограммов. На съемках у нее даже произошел голодный обморок, а приехавшие медики обнаружили низкий уровень сахара в крови.

По словам Темичевой, она всегда придерживалась вегетарианской диеты, но в последнее время иногда забывает днем перекусить. Голодовками ее не испугать, ведь актриса часто устраивает разгрузочные дни. Однако в погоне за стройностью она добилась обратного эффекта. Ее снимки в соцсетях теперь только пугают фолловеров — от привлекательной девушки остались кожа да кости.

Остались кожа да кости: сексуальную блондинку из «Кухни» больше не узнать (фото)

«Боже, какая маленькая, кто-нибудь накормите девочку», «Совсем худенькая стала, даже жалко смотреть», «Ира, нужно начать есть», Ты прекрасная девушка, не мучай себя диетами и голоданием«, «Фигура как у ребенка, оторопь берет», — отметили комментаторы.

Фото: Кадр из сериала «Учитель в законе. Возвращение», 2013, соцсети
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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