Осталась с ребенком на руках одна: как сейчас живет и выглядит единственная дочь Аллегровой

Она до сих пор не съехала от мамы.

У Ирины Аллегровой есть дочь Лала. Отцом наследницы Аллегровой стал спортсмен Георгий Таиров, с которым певица прожила всего год в браке. Пока Аллегрова строила карьеру, о дочке заботилась бабушка.

Лала тоже мечтала пойти по стопам матери, но выучилась на режиссера. У Лалы хорошие вокальные данные, поэтому одно время она пела на бэк-вокале у матери. Сейчас дочь знаменитости работает концертным директором у звездной мамы.

Еще в студенчестве Лала забеременела, но отец отказался признавать ребенка. Позже она вышла замуж за Артема Артемьева, чемпиона России по дзюдо. Пара живет вместе с Аллегровой в ее особняке. С ними же проживает и внук Ирины Аллегровой, 27-летний Александр.

Некоторые упрекают Лалу в том, что она пока не обзавелась собственным жильем, однако звездной семье комфортно жить всем вместе под одной крышей.