Особняк с обслугой в Ницце: где на самом деле живет Манька Облигация

Последние недели публика активно обсуждает слухи об эмиграции Ларисы Удовиченко. Якобы звезда «Места встречи изменить нельзя», которая сыграла в знаменитом детективе девушку легкого поведения Маньку Облигацию, теперь живет во Франции на Лазурном берегу. Однако, как оказалось, эти домыслы не являются правдой.

По словам Удовиченко, она действительно любит отдыхать на знаменитом курорте. Однако туристические поездки — это не эмиграция, и она ни за что не хотела бы жить там постоянно, даже если бы ей подарили дом с прислугой, ведь она считает это место чересчур скучным для постоянной жизни.

При этом знаменитость не скрывает, что действительно имеет жилье за границей. Несколько лет назад, как пишет «Комсомольская правда» , артистка приобрела квартиру в одном из жилых комплексов в Болгарии. Удовиченко старается бывать там на отдыхе каждое лето, но не представляет, как переезжать туда жить навсегда.