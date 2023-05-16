Особенному сыну Сильвестра Сталлоне 43 года: где его прячут от публики

К сожалению, в мире существует немало заболеваний, лекарство от которых нельзя купить ни за какие деньги. В том числе и люди с аутизмом могут лишь надеяться на смягчение симптомов, а не на полное выздоровление. Однако даже звезды первой величины с огромными гонорами порой не в силах помочь своим особенным детям.

Так, в семье Сильвестра Сталлоне появился сын Серджио, у которого в возрасте 3 лет диагностировали РАС. Узнав об этом, голливудский актер стал усерднее работать, чтобы обеспечить наследника всем необходимым. Лечение не могло избавить малыша от недуга, но он все же научился разговаривать, а позже увлекся комиксами.

Однако именитый артист слишком много времени был на съемочной площадке, и в итоге его брак распался. Все это отразилось и на чувствительном ребенке. Сейчас Серджио уже исполнилось 43 года, и он все еще прячется от любопытной публики. Наследник Сталлоне живет с матерью и практически не выходит из дома. Тем не менее он продолжает поддерживать общение со своим любящим отцом.