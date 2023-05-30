«Особенная» дочь Марины Александровой выросла: взгляните, какая она сейчас

Звезда картины «Азазель» Марина Александрова является матерью двоих наследников. Оба ребенка были рождены в браке с режиссером Андреем Болтенко. К сожалению фанатов, актриса нечасто балует публику семейными снимками.

Дети Александровой растут вне общественного внимания, поэтому известно лишь самое малое. Сын Андрей, названный в честь отца, в прошлом году отметил свое 10-летие. Сестра Катя младшего брата на три года. Мало кто знает, что Александрова и Болтенко назвали ее в честь самой императрицы Екатерины II. Родители посчитали, что это сделает девочку «особенной», ведь правительница была выдающейся исторической личностью.

Недавно актриса поделилась теплым семейным снимком с отдыха, на котором она запечатлена вместе с детьми. Поклонники не скрыли своего удивления и восхищения.

«Как Катюша выросла! Видела ее совсем маленькой! Папина копия», «Красавицы», «Как же быстро растут дети», — прокомментировали подписчики пост кинозвезды.

Марина родила девочку в одной из клиник США. Примечательно, что Болтенко присутствовал при родах.