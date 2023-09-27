Оскорбленная Брыльска угомонила Охлобыстина: хватило пары слов

В актерской среде разворачивается новый скандал. На этот раз серьезный конфликт случился между Барбарой Брыльской и Иваном Охлобыстиным. Причем виновником ссоры стал именно звезда «Интернов».

Актера на интервью спросили об отношении к светской журналистке Божене Рынской, и тот отреагировал очень эмоционально. Охлобыстин резко прошелся по персоне блогера, правда в пылу гнева перепутал ее имя и фамилию. И, сам того не желая, грубо задел польскую актрису. По его словам, словосочетание «Барбара Рыльска» сразу вызывает ассоциации со свиньей. Артист заключил, что этот «персонаж просто омерзительный».

Звезда «Иронии судьбы» оказалась ошарашена и оскорблена такими высказываниями коллеги. В беседе с журналистами 82-летняя Брыльска призналась, что сейчас нездорова, поэтому интервью Охлобыстина даже не смотрела. Более того, судя по всему, женщина не считает его известным актером.