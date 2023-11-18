«Оскар» за лучшую мужскую роль русский актер ждал больше 23 лет: вот как так вышло

Многие отечественные зрители выросли на голливудских лентах. Пусть кто-то и находит американское кино бездушным, но трудно не признать, что в западных картинах можно найти по-настоящему талантливых артистов. Один из них — это всеобщий любимец в России, американец, считающий себя русским.

Речь идет про Леонардо ДиКаприо, который известен большой любовью к нашей стране. Актер не стесняется говорить, что он наполовину русский: из Российской империи происходит его бабушка, а также один из дедушек. Звезда с уважением относится к исторической родине своих предков. Путь известного артиста к главной кинонаграде был долгим и тернистым, однако в 2016 году чудо все-таки произошло.

Впервые ДиКаприо был номинирован в далеком 1994 году за роль умственно отсталого подростка в драме «Что гложет Гилберта Грейпа». Знаменитость шла к «Оскару» больше 20 лет, пока кумира миллионов все же не наградили за блестящую игру в фильме «Выживший».