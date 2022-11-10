Оскар Кучера предпочел забыть о своем «русском» имени: вы его точно не слышали

Оскар Кучера известен россиянам не только как постоянный ведущий разных телепрограмм. Он много снимается в кино и сериалах, является актером дубляжа и имеет опыт работы на радио. Его яркое имя так за ним закрепилось, что поклонники и не подозревали, что на самом деле Оскара зовут совсем по-другому.

При рождении он имел обычное русское имя — Евгений Боголюбов. Он воспитывался в артистической семье: его отец работал режиссером, а мама трудилась в Бюро пропаганды киноискусства. Запоминающимся именем Оскар Кучера Боголюбов обзавелся уже в самом начале карьеры в середине 90-х годов. Редакторы на радио посетовали ему взять звучный псевдоним, который понравится слушателям. Тогда Евгений и вспомнил, что дома его часто называли Оскариком.

Так звали его дедушку по материнской линии, на которого он был очень похож. Поэтому Боголюбов позаимствовал у родственника не только имя, но и фамилию — Кучера. Под ними он и прославился, а позже официально поменял себе данные в документах.