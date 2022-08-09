Ошибся и поплатился: как Рязанов сильно обидел Высоцкого

После смерти Владимира Высоцкого режиссер Эльдар Рязанов снял о нем несколько фильмов, анализируя личность выдающегося артиста. Но выяснилось, что в картине постановщика Высоцкий мог сняться еще при жизни. В 1969 году Рязанов подбирал актера на главную роль в экранизации пьесы «Сирано де Бержерак». Режиссер мечтал, чтобы героя сыграл поэт Евгений Евтушенко.

Но однажды в театре Рязанова с женой заметил Владимир Высоцкий. Он признался, что знает о планах режиссера снять «Сирано де Бержерак» и хотел бы предложить свою кандидатуру на эту роль. В ответ постановщик заявил, что хотел бы видеть в герое настоящего поэта. Слова Высоцкого о том, что он тоже пишет стихи, Рязанова не убедили. Про себя он подумал, что вряд ли творчество Владимира можно назвать настоящей большой поэзией.

Тем не менее, бард приехал на пробы и даже сыграл одну из сцен в образе Сирано де Бержерака. Его не утвердили, чем Рязанов сильно обидел Высоцкого. Лишь спустя 7 лет режиссеру преподнесли в подарок записи концертов Владимира. Он остался под таким впечатлением от творчества барда, что тут же связался с ним, чтобы выразить восхищение. Высоцкий только уточнил, получил бы он сейчас роль Бержерака, и услышал утвердительный ответ. Впоследствии постановщик горевал, что не разглядел талант Владимира и не успел снять его в своих лентах.