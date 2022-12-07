Ошибка врача сгубила самую красивую женщину Франции: как она выглядит теперь

Сниматься в кино Эммануэль Беар начала еще в начале 1980-х. Но наибольшую известность ей принесла героиня очаровательной пастушки в фильме 1986 года «Манон с источника». Полуобнаженная красавица-блондинка, танцующая в поле, одновременно смутила и восхитила французов. Беар тут же назвали самой красивой женщиной Франции. Поклонницы упрашивали косметологов и хирургов сделать им точно такое же лицо, как у Эммануэль.

Но выяснилось, что актриса и сама была не слишком довольна внешним видом. Беар казалось, что она должна быть еще красивее, чтобы прославиться во всем мире. В 1990 году она отправилась к пластическому хирургу, который оказался плохим мастером. Медик ввел ей в губы биогель на основе опасного технического силикона. Эта ошибка врача сгубила самую красивую француженку. Ее губы стали казаться неестественно большими, потеряв прежние очертания. Более того, мимика Беар была непоправимо испорчена, как и дикция.

После длительных судебных тяжб некомпетентный врач лишился лицензии. Но красоту Эммануэль это уже не вернуло. Сейчас 59-летняя актриса находится в хорошей форме, однако из-за обезображенной формы губ она выглядит на снимках неудачно.