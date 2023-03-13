Осенью выйдет фильм «Брат 3»: вот почему его так яростно проклинает народ

Премьера фильма «Брат 3» состоится осенью, рассказал рэпер и исполнитель главной роли Птаха (Давид Нуриев). Слухи о продолжении культовой дилогии ходят с 2019 года — тогда поклонники Балабанова и Бодрова собирали подписи с просьбой запретить паразитирование на канонических сюжетах и их создателях.

Авторы нового фильма утверждают, что с предыдущими картинами он никак не связан. Действие происходит в Тамбове 2000-х. Сюжет представляет собой сборник киноновелл о генеральской дочери и «запретной» любви к уличному художнику, членах бандитской группировки и незадачливых грабителях.

Как сообщил режиссер Владимир Переверзев, в фильме будут звучать песни Александра Лаэртского. В самом проекте стоимостью 60 миллионов рублей помимо российских актеров заняты Эрик Робертс (старший брат «красотки»), Майкл Мэдсен (звезда «Бешеных псов») и Оливье Сиу («Союз спасения», «Чебурашка»).

В комментариях под тизером поклонники дилогии Балабанова пишут, что у Переверзева, которого так озаглавить картину «попросил инвестор», нет никакого морального права на это название. «Хочется заново родиться после просмотра данного шедевра. Родиться слепым и глухонемым», «Надеюсь, это весь фильм», — иронизируют пользователи Сети. «Если выйдет „Брат 3“, то сила получается в деньгах, а не в правде», — грустно резюмирует один из комментаторов.