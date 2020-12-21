«Ощущение, что помаду размазали по губам»: Ольга Серябкина сменила имидж, но фанаты не оценили

Ольга Серябкина решила проводить 2020 год в новом образе — она сделала стрижку каре. А селфи в кардинально обновленном имидже опубликовала в личном микроблоге.

На фото бывшая участница группы SEREBRO, судя по всему, позирует в салоне автомобиля. Ольга использовала фильтры, поэтому ее пышные губы с коралловой помадой сверкают и искрятся искусственными бликами. Звезда томно смотрит в камеру, словно любуясь собственным отражением в зеркале, а на фоне звучит ее песня про звезды и кометы.

Поклонники певицы отреагировали на ее пост многочисленными комментариями, в которых не только восхищались ее внешним видом, но и критиковали его.

«Что-то вы похудели, красивая девушка», «Тебе так шли длинные волосы, зачем этот горшок?», «Что-то как-то подурнела Оля», «Что ты с собой сделала!», «Такое ощущение, что помаду просто размазали по губам», — пишут пользователи сети.

Некоторые, правда, обратили внимание на композицию Zodiac, которая звучит за кадром, и отметили, что она наверняка станет очередным хитом певицы. К слову, авторами песни стали Анатолий Алексеев и сама Ольга Серябкина.

Напомним, в этом году певица тайно вышла замуж за возлюбленного по имени Георгий. Свадебное торжество прошло в небольшом городке неподалеку от Вены в окружении только самых близких друзей и родственников пары.