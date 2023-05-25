Орлова с трудом играла близкую подругу этой актрисы: неприязнь была взаимной неспроста

Любовь Орлова едва не сорвала съемки фильма «Русский сувенир». Актриса встала в позу, когда узнала, кто будет ее партнершей по съемочной площадке.

Супруге Григория Александрова отдали роль молодой девушки-инженера Варвары Комаровой. Режиссера не смутило, что 58-летняя Орлова была далеко не юной красавицей. А вот на роль итальянской графини-шпионки Марии-Пандоры Монтези, которая по сюжету была старше главной героини, утвердили 32-летнюю Элину Быстрицкую.

Ситуация выглядела абсурдной, и Орлова прекрасно понимала, что на фоне коллеги будет выглядеть глупо. Актриса не захотела сниматься вместе с Быстрицкой, но сделать ничего было нельзя. Кандидатуры обеих утвердил худсовет, поэтому мнение Любови Петровны не имело значения.

Быстрицкая также испытывала неприязнь к Орловой, поэтому режиссеру пришлось пойти на хитрость. Даже с помощью дублеров жена кинодела с большим трудом играла близкую подругу героини Элины Авраамовны. Звезды работали отдельно, после чего их уже монтировали в один кадр.