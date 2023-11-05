Оригинал никто уже и не вспомнит: лучший фильм Михалкова оказался ремейком иностранного

Хотя Никита Михалков остается единственным режиссером, который принес России премию «Оскар», в последние годы его работы уже не имеют такого оглушительного успеха. Одной из самых громких премьер мэтра за последние два десятка лет стал фильм «Двенадцать». Но вряд ли Никите Сергеевичу стоит приписывать все лавры себе, ведь идея картины далеко не оригинальна.

Российская лента является адаптацией проекта Сидни Люмета «Двенадцать разгневанных мужчин».

Хотя оригинальный сюжет был основан на американской правовой системе, он отлично вписался в российские реалии. Михалков смог показать, как неравнодушие одного человека может изменить мнение других и даже спасти кому-то жизнь.

В постсоветском пространстве фильм имел гораздо больший успех, чем лента 1975 года. Режиссеру удалось подобрать блестящий актерский состав и снять атмосферную картину с глубоким смыслом.