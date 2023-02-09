Организм не выдерживает: посмотрите, что стало с Веником из «Папиных дочек» (фото)

Филипп Бледный прославился на всю страну ролью Веника в сериале «Папины дочки». Проект стал карьерным трамплином для артиста, который продолжает покорять отечественный кинематограф.

Как признается артист, он не боится примерять на себя самые разнообразные образы. Его можно увидеть в сериалах «Кухня» и «Два холма», а в ближайшее время он появится в продолжении истории семьи Васнецовых. При этом Бледный готов и к переменам облика, если того требуют режиссеры. Например, для картины «Маруся фореva!» он потолстел на целых 15 килограммов, а уже для следующего проекта резко похудел. По словам звезды экрана, его не пугают подобные метаморфозы, однако в последнее время это влияет на его здоровье.

«Организм не выдерживает таких нагрузок», — признавался актер в одном из интервью.

Поклонники остаются в восторге от ролей Бледного. В социальных сетях они отмечают талант артиста и не скупятся на комплименты в его адрес. По словам фанатов, Филиппа Бледного непременно ждет успешное будущее.